США хотят взять под контроль экспорт продукции Nvidia и AMD по всему миру

Власти США рассматривают возможность введения глобального контроля за экспортом ИИ-чипов производства Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

© Газета.Ru

По данным агентства, в Министерстве торговли США подготовили проект правил, который обяжет компании получать разрешение Вашингтона практически на все поставки ИИ-ускорителей за рубеж. Сейчас ограничения действуют примерно для 40 стран, однако новая инициатива может распространиться на весь мир.

Предполагается, что порядок согласования будет зависеть от объема закупаемых чипов. Поставки до 1000 новейших графических процессоров Nvidia смогут проходить упрощенную проверку. Для более крупных проектов потребуется предварительное одобрение, а в случае масштабных поставок – свыше 200 тыс. чипов одному заказчику в одной стране – к процессу должны будут подключаться правительства государств-получателей.

В Минторге США заявили, что обсуждения продолжаются и окончательное решение не принято. В ведомстве подчеркнули приверженность «безопасному экспорту американских технологий» и напомнили о прошлогодних соглашениях по поставкам ИИ-чипов на Ближний Восток.

Как отмечает Bloomberg, возможные новые правила станут самым значительным шагом администрации Дональда Трампа в формировании глобальной стратегии контроля за экспортом полупроводников после отказа от прежнего подхода администрации Джо Байдена.