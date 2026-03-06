На «лунной почве» впервые вырастили урожай нута

Пока человечество готовится к возвращению на Луну в рамках миссии «Артемида» (а оно все откладывается), остается открытым вопрос: чем будут питаться будущие покорители спутника? Таким продуктом может стать нут: эксперимент показал, что его можно вырастить на лунной почве.

© naukatv.ru

В Техасском университете в Остине впервые успешно вырастили нут на имитации лунного грунта и собрали урожай. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

«Наша работа посвящена изучению принципиальной возможности выращивания сельскохозяйственных культур на Луне. Как превратить этот реголит в почву? Какие природные механизмы могут запустить этот процесс?» — говорит руководитель проекта Сара Сантос из Института геофизики Джексона при Техасском университете в Остине.

В эксперименте использовался аналог лунного грунта, воспроизводящий состав образцов, доставленных астронавтами «Аполлона». К нему добавили вермикомпост — продукт жизнедеятельности красных калифорнийских червей. Он богат необходимыми растениям питательными веществами и минералами и содержит разнообразную микробиоту. Черви производят его, перерабатывая органику вроде пищевых отходов, хлопковой одежды или средств гигиены — то, что в ходе миссий обычно выбрасывается.

Перед посадкой семена обработали арбускулярной микоризой — порошком спор грибов. Это порождает симбиоз: гриб помогает корням усваивать необходимые для роста элементы, одновременно снижая поступление в растение тяжелых металлов из грунта.

Затем нут высадили в смеси лунного реголита и вермикомпоста в разных пропорциях.

Полноценный урожай удалось получить на почвах, содержащих до 75% «лунной пыли». Более высокая доля реголита вызывала проблемы: растения демонстрировали признаки стресса и погибали раньше времени.

Примечательно, что растения в стрессовых условиях жили дольше, если их семена были обработаны грибком, что подтверждает его благотворную роль для здоровья посадок. Более того, исследователи обнаружили, что грибы смогли колонизировать имитатор грунта и выжить в нем. Это значит, что в реальных условиях на Луне их, возможно, понадобится внести лишь однократно.

Хотя сам факт сбора урожая нута — важная веха, вопрос о вкусе и безопасности бобов пока остается открытым, подчеркивает первый автор статьи Джессика Аткин с факультета почвоведения и растениеводства Техасского университета A&M.