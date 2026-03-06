Археологи приблизились к разгадке тайны гробницы Чингисхана

Историки и археологи веками ищут место последнего упокоения Чингисхана, основателя Монгольской империи, о котором известно лишь из легенд.

Согласно недавнему исследованию Айкена Аскапули и коллег, опубликованному в PNAS, новые археологические находки в Казахстане могут приблизить ученых к разгадке этой тайны.

Археологические находки в Улытау

Работы велись в Улытауской области, регионе, связанном с историей Джочи, старшего сына Чингисхана и первого правителя Золотой Орды. Средневековые источники, включая хроники тюркского историка Джамаля аль-Карши, сообщают, что Джочи погиб во время охоты — упал с лошади и сломал шею. Местные предания утверждают, что его похоронили тайно, как того требовали погребальные обряды монгольской знати.

Совместная экспедиция исследователей из США, Японии и Казахстана обнаружила несколько захоронений, которые могут соответствовать этим легендам. Хотя датировка указывает на вторую половину XIII века, останки дали ценные сведения о происхождении погребенных.

Генетическая связь с Монгольской династией

Ученые исследовали Y-хромосомы скелетов и нашли кластер C3, характерный для потомков монгольских популяций, распространившихся по Евразии.

«Проанализировав геномы, мы обнаружили, что Y-хромосомы четырех человек принадлежат к ветви кластера C3», — пояснил профессор Айкен Аскапули.

Этот результат усиливает гипотезу о том, что захоронения связаны с правящей элитой Монгольской империи.

Если удастся подтвердить место похорон Джочи, это сузит круг поиска гробницы Чингисхана, чья могила тщательно скрывалась после его смерти в 1227 году. Легенды утверждают, что тело помещали в деревянный гроб с золотыми и серебряными украшениями, а всех свидетелей похорон убивали, чтобы сохранить тайну. Для маскировки местности по захоронению прогоняли тысячи лошадей.

Версии местонахождения

На протяжении веков появлялись разные версии. Марко Поло указывал на «Великие горы» к северу от империи, что некоторые связывают с Хинганским хребтом на северо-востоке Китая. Другие источники упоминают гору Бурхан-Халдун в Монголии и окрестности хребта Хэнтий, где с конца 1990-х проводятся раскопки, обнаружены бронзовые захоронения и ритуальные комплексы, но самой гробницы пока нет.

Этнографы отмечают, что кочевые племена региона, включая сюнну, хоронили правителей глубоко под землей, часто более чем на 20 метров, вместе с ценными предметами — оружием, золотом, серебром, церемониальными артефактами. В раскопанном в 2001 году кургане нашли китайскую колесницу и редкое стекло, что подтверждает высокое социальное положение погребённых.

Если подобные традиции соблюдались для Чингисхана, его гробница могла содержать бесценные исторические и материальные сокровища.

Продолжающийся поиск

Несмотря на десятилетия экспедиций, гробница Чингисхана остается не найденной. Новые данные из Казахстана не дают окончательного ответа, но открывают перспективное направление. Сочетание археологии, исторических хроник и генетики постепенно собирает фрагменты тайны, которая ждет своего раскрытия под бескрайними степями Евразии.