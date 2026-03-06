В Госдуме дали совет размещающим рекламу в Telegram

Размещающим рекламу на этой площадке «следует задуматься» и рассмотреть другие платформы.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов рекомендовал бизнесу осуществить переход до конца марта и призвал к «активному освоению» госмессенджера MAX.

«Фактически Telegram сейчас приравнен к уже запрещённым и ограниченным Instagram* Facebook*, поэтому для тех, кто размещает рекламу в Telegram, есть смысл задуматься и продумать возможные варианты перехода на другие площадки. Потому что по российскому законодательству за размещение в запрещённых социальных сетях может грозить штраф. Сейчас будет какой-то переходный период. Я думаю, что март месяц — это тот период, когда весь бизнес должен проработать маршруты перехода на другие рекламные площадки. Я считаю, что бизнес должен сейчас активно осваивать MAX. Там нет никаких ограничений по поводу размещения каких-то рекламных интеграций внутри самого контента. Это всё ровно то же самое, есть в Telegram».

Сегодня Роскомнадзор назвал исчерпывающими разъяснения ФАС по теме незаконности рекламы в Telegram.

Накануне Федеральная антимонопольная служба заявила, что «в связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджерам Telegram и WhatsApp* усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель».

*Instagram, Facebook и WhatsApp принадлежат компании Meta*, которая внесена в РФ в реестр террористических и экстремистских организаций и запрещена.