Древний крокодил из Венгрии «перерисовал» карту мира динозавров

Палеонтологи сообщили об открытии, которое может изменить представления о палеогеографии эпохи динозавров. Исследование окаменелостей древнего крокодила, найденного в Венгрии, поставило под сомнение гипотезу о существовании сухопутного «моста» между Европой, Африкой и Южной Америкой в меловом периоде.

Ключевым стал наиболее полный образец наземного крокодила Doratodon carcharidens, обнаруженный в породах возрастом около 85 млн лет. Сначала были найдены разрозненные фрагменты, а затем верхняя челюсть с характерными зубами, которая точно подошла к ранее найденному черепу. Животное длиной до 1,5 м имело глубокий череп, длинные конечности и серповидные клыки, напоминающие зубы хищных динозавров. О результатах работы пишет «Российская газета».

Ранее подобный набор признаков фиксировался у южных родственников этого вида, поэтому Doratodon рассматривали как «иммигранта», пришедшего в Европу по суше с южных материков. Однако детальный филогенетический анализ опроверг эту версию: венгерский вид не оказался ближайшим родственником африканских форм и был отнесен к линии, распространенной в Северной Америке и Азии.

По словам исследователей, сходство с южными видами объясняется конвергентной эволюцией, когда неродственные группы в схожих условиях формируют одинаковые адаптации для охоты и выживания.

Авторы работы отмечают, что открытие требует пересмотра происхождения и других обитателей позднемеловой Европы, в том числе динозавров. Вероятно, многие из них не мигрировали с юга, а представляли собой потомков древних линий, существовавших еще до распада суперконтинента.

Руководитель исследования доктор Мартон Раби подчеркнул, что Doratodon фактически «перерисовал» доисторическую карту Европы. Ученые пришли к выводу, что Европа как часть Лавразии отделилась от Гондваны уже в юрском периоде, около 180 млн лет назад, что исключало устойчивое сухопутное сообщение с южными материками в меловую эпоху.