Представлены наушники Nothing Headphone (a)

В дополнение к смартфонам Phone (4a) и Phone (4a) Pro компания Nothing представила новые наушники Nothing Headphone (a).

© Nothing

Гарнитура позиционируется как более доступная альтернатива флагманским Nothing Headphone (1), отличаясь лёгким дизайном, адаптивным шумоподавлением и настраиваемыми элементами управления. Новинка главным образом ориентирована на молодых пользователей.

Конструкция

Особого внимания заслуживает конструкция Headphone (a), обеспечивающая высокое качество звука благодаря 40-миллиметровым драйверам с титановым покрытием.

Из-за титана наушники весят 310 грамм (на 19 г легче Nothing Headphone (1)) и оснащены дышащими амбушюрами из пены с эффектом памяти для длительного комфорта во время прослушивания.

Звук

Компания заявляет, что оснастила модель адаптивным активным шумоподавлением (ANC) с тремя микрофонами, которое автоматически регулирует уровень подавления шума в зависимости от окружающей среды.

Также наушники поддерживают технологию статического пространственного звука, которая, по заявлению производителя, обеспечивает эффект объёмного звучания и улучшает восприятие аудио. Есть поддержка Hi-Resolution Audio и кодека LDAC.

Автономность

Ёмкость встроенной батареи составляет 1060 мА·ч. Время автономной работы Nothing Headphone (a) достигает 135 часов при выключенном ANC, тогда как у Nothing Headphone (1) этот показатель составляет 80 часов. Поддерживается быстрая зарядка, позволяющая после 5 минут подключения к питанию обеспечить до 5 часов работы.

Прочие особенности

Наушники оснащены фирменной системой физического управления Nothing, встроенной в чашки. К ней относятся элементы Roller, Paddle и Button, позволяющие регулировать громкость, переключать режимы и управлять воспроизведением с помощью простых жестов. Кнопка Button также поддерживает функцию Channel Hop, позволяющую быстро переключаться между приложениями и функциями.

Кроме того, кнопку можно использовать как спуск затвора камеры, что позволяет удалённо делать фотографии или запускать запись видео на сопряжённом смартфоне. Пользователи смогут настраивать параметры звука через приложение Nothing X.

Есть защита от брызг по стандарту IP52.

Сроки выхода, цвета и цена

Nothing Headphone (a) предлагаются в четырёх цветовых вариантах: жёлтом, розовом, белом и чёрном. Продажи новинки в чёрном, белом и розовом цветах стартуют 13 марта. Поставки жёлтой версии начнутся 6 апреля. Стоимость наушников составляет $199.