Раскрыты точные характеристики iPhone 17e

Вышедший в начале марта iPhone 17e получил 8 гигабайт оперативной памяти. Об этом сообщает профильное издание MacRumors.

2 марта компания Apple анонсировала выход недорогого телефона iPhone 17e. Однако в корпорации не раскрыли некоторые точные характеристики модели. Это сделали специалисты MacRumors — они изучили спецификации устройства с помощью сервиса для разработчиков Xcode, созданным Apple.

Авторам медиа удалось подтвердить, что дешевый 17e имеет процессор A19 и 8 гигабайт оперативной памяти. Это указано в данных Xcode. Таким образом, новая модель получила столько же памяти, сколько и iPhone 16e, вышедший в 2025 году. Журналисты подчеркнули, что 8 гигабайт — базовый минимум для устройств, которые работают с нейросетью Apple Intelligence.

Также Apple традиционно не сообщает о емкости аккумуляторов смартфонов. Согласно базе портала GSM Arena, 17e имеет батарею емкостью 4005 миллиампер-часов — точно такой же аккумулятор получил его предшественник iPhone 16e. Кроме того, модель вышла с экраном с разрешением 2532х1170 пикселей, минимум 256 гигабайтами памяти NVMe, 48-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией и двойной вспышкой и портом USB-C.

Ранее стало известно, что смартфон iPhone 17e будет стоить в России минимум 65 тысяч рублей. Российские магазины уже начали принимать предзаказы на новое устройство.