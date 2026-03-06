В Роскомнадзоре ответили на вопросы о незаконности рекламы в Telegram

Роскомнадзор ответил на вопросы о том, считается ли реклама в мессенджере Telegram незаконной, как об этом заявляла Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В разговоре с «Лентой.ру» ведомство назвало слова ФАС исчерпывающим.

Вопросы к ведомству, в частности, были связаны с тем, все ли рекламные материалы в мессенджере будут признаны незаконными и с какой даты они будут считаться таковыми.

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — пояснили в Роскомнадзоре.

5 марта ФАС заявила, что публикация рекламы в Telegram будет считаться незаконной из-за того, что доступ к платформе на территории России ограничивается. Представители службы подчеркнули, что ответственность за рекламу в Telegram будет нести и рекламодатель, и рекламораспространитель. ФАС также порекомендовала участникам медиарынка проверить контент в соцсетях, доступ к которым ограничивается в России.