В Йеллоустоне проснулся крупнейший кислотный гейзер

Самый крупный в мире кислотный гейзер «проснулся» после нескольких лет затишья. Гейзер Эхинус расположен в бассейне Норрис в Йеллоустонском национальном парке. Его диаметр составляет около 200 метров. В 1970-х годах гейзер был чрезвычайно активен. Он выбрасывал струи горячей кислой воды на высоту более 20 метров примерно раз в час. Но со временем извержения стали менее частыми. В 2019 году произошло только одно событие, в 2020-м — два. После этого активность Эхинуса полностью прекратилась.

© mir24.tv

Но в феврале 2026 года извержения внезапно возобновились. Они длятся до трех минут, а высота воды достигает 9 метров. Известно, что под национальным парком Йеллоустон находится кальдера супервулкана. Резкое пробуждение гейзера может свидетельствовать, что в недрах вулканической зоны проходят потенциально опасные процессы, предупреждают эксперты.

Другое исследование выявило более 86 тысяч «скрытых землетрясений» в Йеллоустоне в период с 2008 по 2022 год. Более половины из них происходили сериями, что считается предвестием вулканической активности.

В марте 2025 в Йеллоустоне открылось новое вулканическое жерло, извергающее пар. Оно располагалось в бассейне гейзера Норрис у подножия потока риолитовой лавы.

Ученые считают, что супервулкан Йеллоустон способен вызвать катастрофу планетарного масштаба. Он содержит огромный запас магмы, способный вызвать извержение восьмой категории (в 100 раз мощнее извержения Кракатау). По расчетам ученых, до такого катаклизма остается еще не менее 100 тысяч лет. Но наблюдения показали, что под поверхностью «спящего» вулкана происходят интенсивные процессы, сообщает The Daily Mail.

Так, стало известно, что в старейшей термальной зоне Йеллоустона провалилась земля. Провал быстро заполнила горячая вода цвета мела. Ее температура составила около 43 градусов Цельсия.