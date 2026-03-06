$78.1990.79

Galaxy S26 Ultra разобрали по предзаказам: на флагман пришлось около 75% покупок

Ferra.ru

М. Видео объявила о начале выдачи смартфонов серии Samsung Galaxy S26 покупателям, оформившим предзаказ. Компания также поделилась небольшой статистикой.

Galaxy S26 Ultra в России разобрали по предзаказам
© Ferra.ru

По словам коммерческого директора Сергея Уварова, интерес к новинке оказался высоким. Около 75% всех заказов пришлось на флагманскую модель Galaxy S26 Ultra. Спрос на варианты с 256 ГБ и 512 ГБ памяти распределился почти поровну. Среди цветов новый фиолетовый выбрали 35% клиентов. Классический чёрный цвет занял около 40% предзаказов.

В компании также отметили, что новая серия вышла по более доступной стартовой цене — до 22% ниже, чем у предыдущего поколения.

До конца апреля, напомнили в М. Видео, действуют специальные цены:

Galaxy S26

  • 12 / 256 ГБ — 89 999 ₽
  • 12 / 512 ГБ — 104 999 ₽

Galaxy S26+

  • 12 / 256 ГБ — 104 999 ₽
  • 12 / 512 ГБ — 119 999 ₽

Galaxy S26 Ultra

  • 12 / 256 ГБ — 124 999 ₽
  • 12 / 512 ГБ — 144 999 ₽
  • 16 / 1 ТБ — 189 999 ₽