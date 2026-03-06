Red Magic намекнула на скорый релиз компактного игрового планшета

Red Magic, как пишут СМИ, намекнула на скорый релиз компактного игрового планшета — Red Magic Gaming Tablet 5 Pro. Тизер случился вскоре после презентации Lenovo Legion Tab Gen 5 на выставке Mobile World Congress 2026.

Новая модель станет преемником Red Magic Astra (известного в Китае как Red Magic Gaming Tablet 3 Pro). Судя по тизеру, новинка сохранит компактный формат. Точные характеристики пока не раскрыты, дата анонса тоже не названа. Компания лишь сообщила, что устройство будет «скоро».

СМИ предполагают, что планшет может получить процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ну и, «по классике», ждут экран с высокой частотой обновления и активную систему охлаждения. Предыдущая модель предлагала 9-дюймовый OLED-экран и до 24 ГБ оперативной памяти.