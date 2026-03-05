Размещение рекламы в Telegram признали незаконным

Размещение рекламы в Telegram является нарушением законодательства в связи с тем, что к мессенджеру принимаются меры по ограничению доступа, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Журналисты попросили представителей ФАС прокомментировать появившиеся в интернете документы о якобы вынесенном решении регулятора, касающемся запрета размещения рекламы в Telegram-каналах.

В ведомстве подтвердили, что считают рекламу в Telegram нарушающей ФЗ «О рекламе» в части запрета размещения рекламы на запрещенных площадках.

В ФАС уточнили, что служба контролирует соблюдение рекламного законодательства.

«В соответствии с ним не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, а также доступ к которым ограничен», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с принятием мер по ограничению доступа к мессенджеру ФАС усматривает в размещении рекламных интеграций на этой площадке признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель, уточнили в пресс-службе.

В ФАС заметили, что в настоящее время при наличии оснований ведомство принимает предусмотренные законодательством меры реагирования.

В пресс-службе отметили, что для приведения деятельности в соответствие с требованиями законодательства служба рекомендует участникам рынка провести анализ контента, размещаемого на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен.