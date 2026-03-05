Роскошный некрополь раскопан у Остийской дороги в Риме

В Италии археологи сделали неожиданное открытие во время превентивных раскопок на участке под строительство студенческого общежития в районе Сан-Паоло-Фуори-ле-Мура. Под землей оказался ранее неизвестный некрополь.

Участок расположен у Остийской дороги Via Ostiense, которая в древности связывала Рим с Остией, важным морским портом.

Погребальный комплекс находился примерно в метре ниже уровня современной улицы. Уже раскопаны пять гробниц времен Римской империи, еще одна - в процессе. Гробницы имеют четырехугольную планировку и частично сохранившиеся сводчатые перекрытия.

Перед ними обнаружили две небольшие постройки. Их назначение пока неясно, но специалисты предполагают, что они могли использоваться в ритуалах.

По архитектуре ученые считают, что это мог быть семейный некрополь богатой семьи. На стенах усыпальниц сохранились фрагменты фресок и элементы лепнины.

Среди находок выделяют эдикулы, небольшие архитектурные ниши, характерные для римской погребальной символики. В некоторых из них есть изображения крылатых фигур, которые символизировали триумф и победу над смертью.

Кроме того, исследователи обнаружили женские фигуры в стиле Орантес с поднятыми руками в молитвенной позе. В римском погребальном искусстве такие изображения обычно связывали с верой и духовной преданностью.