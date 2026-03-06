Стало известно, столкнется ли Луна с астероидом в 2032 году

Астрономы окончательно исключили сценарий, при котором астероид 2024 YR4 мог бы столкнуться с Луной в 2032 году. Новейшие данные, полученные с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб», подтвердили, что небесное тело минует спутник Земли, сообщает Science Alert.

Специалисты Центра изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА обработали снимки, сделанные обсерваторией 18 и 26 февраля. Согласно уточненным расчетам, 22 декабря 2032 года астероид пройдет на безопасном расстоянии 21 тысяча километров от лунной поверхности. Предыдущие, менее точные оценки орбиты оставляли теоретическую вероятность удара на уровне 4,3%.

Астероид диаметром около 60 метров (что сопоставимо с высотой 15-этажного дома) был обнаружен чилийской системой ATLAS в конце 2024 года. Если бы столкновение все же произошло, взрыв мог бы оставить на Луне кратер шириной почти 2 километра, а большое количество обломков вышло бы на селеноцентрическую орбиту.

Возможность удара по Земле была снята с повестки еще раньше — в начале 2025 года. Тем не менее, интрига вокруг лунного сценария сохранялась дольше, так как с весны прошлого года траектория движения астероида делала его невидимым для наземных телескопов. Обнаружить объект вновь удалось лишь недавно благодаря инфракрасным возможностям «Джеймса Уэбба».

Подобные уточнения траекторий — обычная практика в астрономии. Аналогичным образом развивалась ситуация со знаменитым астероидом Апофис, который после открытия в 2004 году считался угрозой для Земли, но последующие наблюдения полностью исключили риск катастрофы.

Новость о том, что «лунного фейерверка» не будет, вызвала шутливую реакцию в научно-популярной среде.