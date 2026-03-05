Ученый из Уфы обвинил США в краже технологии по увеличению ягодиц

Ученый из Уфы обвинил США в краже своей технологии, которая заключается в использовании трупного жира для инъекций в ягодицы и грудь вместо силикона. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации канала, препарат «Аллоплант», о котором идет речь, был разработан в 1970-х годах профессором Эрнстом Мулдашевым из Башкортостана. Изначально он предназначался для лечения зрения и восстановления роговицы, но позже стал использоваться для сосудов, кожи и тканей. Материал, получаемый от покойников, проходит процесс стерилизации и очистки от ДНК, после чего превращается в инъекционную массу. Внезапно эта технология стала популярной в США — переработанный жир от трупов используется для увеличения груди и ягодиц у женщин. За эту процедуру клиентки якобы готовы платить около 45 тысяч долларов.

Эрнст Мулдашев заявил Mash, что к его изобретению проявляли интерес специалисты из 93 стран, но он никогда не продавал свою технологию и отказывался от выгодных предложений во время работы в Штатах. Его якобы разработка защищена 10 патентами в США, Германии, Франции, Швейцарии, Италии и более чем 60 патентами в России.

Пока неясно, каким образом американцы смогли заполучить его разработку. Доктор также отметил, что пластические хирурги применяют его неправильно. Увеличение груди с помощью «Аллопланта» невозможно — ткань может начать расти, но размер будет ограничен генетическими факторами. Информации о возможном увеличении ягодиц пока нет, говорится в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не поступало.

Американские пластические хирурги начали проводить омолаживающие и корректирующие фигуру процедуры с помощью донорского жира, который забирают у трупов. Его очищают и стерилизуют, чтобы не спровоцировать реакцию отторжения со стороны иммунной системы человека. Чаще всего трупный жир используют для увеличения ягодиц и груди у пациентов, у которых отсутствует собственная жировая ткань в нужном объеме. «Вечерняя Москва» узнала у врача-косметолога, дерматолога, аккредитованного хирурга, доктора медицинских наук Марият Мухиной, чем опасны такие пластические операции.