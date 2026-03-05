В России представили мощный субфлагманский смартфон iQOO 15R

На российском рынке представили субфлагманский смартфон iQOO 15R, который позиционируется как решение для пользователей, которым важны высокая производительность и длительная работа от аккумулятора. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

iQOO 15R оснащается чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который набирает 3,58 млн баллов в бенчмарке AnTuTu, что, по заявлениям производителя, является одним из лучших показателей в своем сегменте. Дополнительную оптимизацию производительности обеспечивает фирменная система Monster HyperCore Engine.

Для повышения графической производительности iQOO 15R получил дополнительный чип Q2, поддерживающий технологии суперразрешения и интерполяции кадров до 144 FPS, что должно обеспечить более плавный игровой процесс.

Смартфон получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, а также аппаратную систему защиты зрения.

Одной из ключевых особенностей устройства стал аккумулятор емкостью 7600 мАч с кремниевым анодом, поддерживающий быструю зарядку мощностью 100 Вт, а также технологию Bypass Charging, позволяющую подавать питание напрямую на систему, минуя аккумулятор, что может снизить его износ при длительных игровых сессиях.

Для поддержания стабильной работы при высокой нагрузке смартфон оснащен системой охлаждения IceCore VC Cooling System площадью 6500 кв. мм с двухслойной графитовой структурой.

iQOO 15R получил основную камеру на базе сенсора Sony LYT-700V с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией, дополненную ультраширокоугольным модулем на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Среди прочих особенностей отмечается наличие отдельного коммуникационного чипа Z1 и новой антенной архитектуры, а также предустановленной оболочки OriginOS 6 на базе Android 16 с четырьмя гарантированными обновлениями ОС и шестью годами поддержки безопасности.

В России iQOO 15R предлагается по цене от 52,4 тыс. руб. без учета скидок.

