Разгадана тайна скрипок Страдивари

Анализ более 275 скрипок показал, что Антонио Страдивари использовал для их изготовления древесину из высокогорных лесов северной Италии.

© naukatv.ru

Многие страны — Швейцария, Франция, Словения — претендовали на звание родины той самой древесины, из которой великий мастер создавал свои легендарные инструменты. Однако новое исследование годичных колец скрипок Страдивари, опубликованное в журнале Dendrochronologia, указало на наиболее вероятный источник: деревья, росшие высоко в горах на севере Италии, в той самой долине, где в 2026 году пройдут соревнования зимних Олимпийских игр.

Антонио Страдивари создал более 800 инструментов в XVII–XVIII веках — в основном скрипок, но также виолончелей, гитар и даже арфу. Инструменты его работы ценятся по многим причинам, но прежде всего — за непревзойденное качество звучания.

«Они просто лучше во всем», — уверен Питер Бир, директор лондонской компании Beare Violins Ltd., которая занимается реставрацией, продажей и экспертизой элитных скрипок.

Древесина, из которой делают скрипку — особенно верхняя дека, — играет ключевую роль. Ее плотность и упругость напрямую влияют на то, как будет звучать инструмент.

«Выбор дерева — важнейший этап», — подчеркивает Бир.

Известно, что Страдивари отдавал предпочтение ели. Но где именно он брал древесину — оставалось загадкой. И здесь на помощь приходит дендрохронология — наука об изучении годичных колец.

Кольца — летопись жизни дерева

Большинство деревьев каждый год наращивают новое кольцо, и его ширина зависит от условий окружающей среды: например, во влажные годы кольца шире. Таким образом, последовательность колец — это как штрих-код, который фиксирует условия жизни дерева год за годом.

Кольца эти прекрасно видны на верхних деках скрипок. На протяжении нескольких десятилетий их изучением занимался дендрохронолог и скрипичный мастер Джон Топэм. Перед своей смертью в прошлом году он передал Мауро Бернабеи, дендрохронологу из итальянского Национального исследовательского совета в Сан-Микеле-аль-Адидже, свои тщательные измерения 284 скрипок Страдивари — настоящее сокровище, по словам Бернабеи.

Фактуру колец на скрипках сравнили с образцами из Международного банка данных годичных колец, где собрана информация с более чем 6000 точек по всему миру.

«У каждого леса или горного массива со временем формируется свой, чуть уникальный рисунок из широких и узких колец. Эти местные особенности как раз и позволяют определить, где росло дерево, если его происхождение неизвестно», — объясняет дендрохронолог Крис Гитерман из Университета Колорадо, который помогает управлять банком данных.

Главная трудность заключалась в поиске записей, уходящих вглубь веков, во времена Страдивари.

«Найти старую древесину непросто», — признает Бернабеи.

Некоторые данные, использованные командой, были получены при изучении деревянных балок из замков и церквей. И здесь, как он отмечает, всегда есть доля неопределенности: «Никогда нельзя быть уверенным, что замок строили из дерева, срубленного в соседнем лесу».

Выбор, положивший начало «золотому веку» мастера

Ученые сгруппировали записи со схожими рисунками колец и для каждой группы составили усредненную последовательность. Сравнив эти усредненные кривые с данными из Международного банка, они обнаружили, что происхождение материала чуть больше половины инструментов однозначной идентификации не поддается. Можно только допустить, что эти деревья росли, вероятно, в Италии, Швейцарии или Австрии.

Зато для значительной части скрипок усредненная последовательность хорошо совпала с кольцами деревьев из района Трентино на севере Италии, а именно — из высокогорных лесов Валь-ди-Фьемме. И что особенно интересно, эти скрипки в основном относятся к так называемому «золотому веку» Страдивари (примерно 1700–1725 годы) — периоду, когда он создавал инструменты исключительного качества. Бернабеи полагает, что, найдя идеальный источник древесины в Валь-ди-Фьемме, мастер стал использовать его постоянно — и именно тогда создал свои лучшие работы.

Питер Бир считает это предположение логичным. Но, добавляет он, это открытие не должно умалять гения самого Страдивари. Секрет его шедевров — в сочетании мастерства и исключительного материала. Сама по себе древесина успеха не гарантирует.