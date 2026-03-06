Разгадана тайна скрипок Страдивари

Годичные кольца раскрыли, где Страдивари брал особую древесину для своих скрипок
Анализ более 275 скрипок показал, что Антонио Страдивари использовал для их изготовления древесину из высокогорных лесов северной Италии.
Многие страны — Швейцария, Франция, Словения — претендовали на звание родины той самой древесины, из которой великий мастер создавал свои легендарные инструменты. Однако новое исследование годичных колец скрипок Страдивари, опубликованное в журнале Dendrochronologia, указало на наиболее вероятный источник: деревья, росшие высоко в горах на севере Италии, в той самой долине, где в 2026 году пройдут соревнования зимних Олимпийских игр.
Антонио Страдивари создал более 800 инструментов в XVII–XVIII веках — в основном скрипок, но также виолончелей, гитар и даже арфу. Инструменты его работы ценятся по многим причинам, но прежде всего — за непревзойденное качество звучания.
«Они просто лучше во всем», — уверен Питер Бир, директор лондонской компании Beare Violins Ltd., которая занимается реставрацией, продажей и экспертизой элитных скрипок.
Древесина, из которой делают скрипку — особенно верхняя дека, — играет ключевую роль. Ее плотность и упругость напрямую влияют на то, как будет звучать инструмент.
«Выбор дерева — важнейший этап», — подчеркивает Бир.
Известно, что Страдивари отдавал предпочтение ели. Но где именно он брал древесину — оставалось загадкой. И здесь на помощь приходит дендрохронология — наука об изучении годичных колец.
Кольца — летопись жизни дерева
Большинство деревьев каждый год наращивают новое кольцо, и его ширина зависит от условий окружающей среды: например, во влажные годы кольца шире. Таким образом, последовательность колец — это как штрих-код, который фиксирует условия жизни дерева год за годом.
Кольца эти прекрасно видны на верхних деках скрипок. На протяжении нескольких десятилетий их изучением занимался дендрохронолог и скрипичный мастер Джон Топэм. Перед своей смертью в прошлом году он передал Мауро Бернабеи, дендрохронологу из итальянского Национального исследовательского совета в Сан-Микеле-аль-Адидже, свои тщательные измерения 284 скрипок Страдивари — настоящее сокровище, по словам Бернабеи.
Фактуру колец на скрипках сравнили с образцами из Международного банка данных годичных колец, где собрана информация с более чем 6000 точек по всему миру.
«У каждого леса или горного массива со временем формируется свой, чуть уникальный рисунок из широких и узких колец. Эти местные особенности как раз и позволяют определить, где росло дерево, если его происхождение неизвестно», — объясняет дендрохронолог Крис Гитерман из Университета Колорадо, который помогает управлять банком данных.
Главная трудность заключалась в поиске записей, уходящих вглубь веков, во времена Страдивари.
«Найти старую древесину непросто», — признает Бернабеи.
Некоторые данные, использованные командой, были получены при изучении деревянных балок из замков и церквей. И здесь, как он отмечает, всегда есть доля неопределенности: «Никогда нельзя быть уверенным, что замок строили из дерева, срубленного в соседнем лесу».
Выбор, положивший начало «золотому веку» мастера
Ученые сгруппировали записи со схожими рисунками колец и для каждой группы составили усредненную последовательность. Сравнив эти усредненные кривые с данными из Международного банка, они обнаружили, что происхождение материала чуть больше половины инструментов однозначной идентификации не поддается. Можно только допустить, что эти деревья росли, вероятно, в Италии, Швейцарии или Австрии.
Зато для значительной части скрипок усредненная последовательность хорошо совпала с кольцами деревьев из района Трентино на севере Италии, а именно — из высокогорных лесов Валь-ди-Фьемме. И что особенно интересно, эти скрипки в основном относятся к так называемому «золотому веку» Страдивари (примерно 1700–1725 годы) — периоду, когда он создавал инструменты исключительного качества. Бернабеи полагает, что, найдя идеальный источник древесины в Валь-ди-Фьемме, мастер стал использовать его постоянно — и именно тогда создал свои лучшие работы.
Питер Бир считает это предположение логичным. Но, добавляет он, это открытие не должно умалять гения самого Страдивари. Секрет его шедевров — в сочетании мастерства и исключительного материала. Сама по себе древесина успеха не гарантирует.
«Можно взять лучший в мире кусок дерева и безнадежно его испортить», — заключает Бир.