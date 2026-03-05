Ученые предсказали судьбу кометы 3I/ATLAS

Индийские ученые из Лаборатории физических исследований Ахмедабада предсказали судьбу кометы 3I/ATLAS. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации ученых, уже через десять дней 3I/ATLAS окажется в относительной близости от самой крупной планеты в Солнечной системе — в 53 миллионах километрах от Юпитера. На таком расстоянии комета попадет под действие гравитации газового гиганта, из-за чего ее может разорвать на части.

Отмечается, что ранее такое уже случалось. В 1994 году гравитация Юпитера уже уничтожила комету Шумейкера — Леви 9. Когда космическое тело приблизилось к Юпитеру, воздействие газового гиганта разорвало комету на несколько десятков обломков.

Впрочем, 3I/ATLAS может избежать такой участи. С некоторым шансом, комета может остаться цела, но гравитация Юпитера скорее всего все же изменит ее траекторию. Согласно расчетам ученых из Лаборатории Ахмедабада, после приближения к Юпитеру комета скорее всего начнет удаляться из Солнечной системы в сторону созвездия Близнецов.

Ранее астрономы опубликовали новое фото 3I/ATLAS.