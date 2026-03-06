Ученый рассказал, чем привлекателен для коллекционеров метеорит Дронино

Фрагменты метеорита Дронино, задержанные на домодедовской таможне, могли быть найдены в месте падения. О самой громкой контрабанде с начала нового года рассказали правоохранительные органы, а ученые объяснили, чем ценны изъятые у авиапассажира камни.

© mk.ru

Как ранее сообщал «МК», 3-килограммовый груз – фрагменты метеорита Дронино – пытался вывезти в Дубай 32-летний иностранный гражданин. Он перевозил ценный товар, стоимость которого может доходить до 1000 долларов за килограмм, в багаже среди личных вещей.

В «зеленом» коридоре мужчину попросили раскрыть багаж и обнаружили два подозрительных фрагмента: один из них – 250-граммовый необработанный кусок неизвестного минерала, другой – отшлифованный с трех сторон, весом 2,75 килограмма. Иностранец пояснил, что эти части метеорита ему подарил друг, и он не знал о правила его перевозки.

Эксперты обнаружили, что обнаруженные фрагменты ничто иное, как части довольно известного метеорита Дронино, найденного в начале 2000 годов под Рязанью, в районе деревни Дронино, который представляет культурную ценность.

– Интересно, что большую ценность по российскому законодательству представляет как раз меньший по размеру, необработанный кусок метеорита Дронино, – уточнил научный сотрудник Константин Рязанцев. – Второй, обработанный, большой культурной ценности уже не представляет, несмотря на то, что относится к тому же метеориту. Стоимость его на рынке может доходить до 1 доллара за грамм.

Задержали иностранца, насколько я понял, за нарушение правил перевозки метеоритов, за то, что он их не задекларировал. То, что кто-то мог найти эти фрагменты в месте падения, и подарить задержанному, вполне возможно.

– Расскажите о метеорите Дронино. Когда он упал, где находится основная коллекция?

– Он упал в селе Дронино Рязанской области несколько десятков тысяч лет назад, выпал в виде метеоритного дождя. Первый кусок весом около 80 килограмм обнаружили местные жители во время рытья ирригационных канав в начале 2000-х годов. Связались с нашей лабораторией, – наши сотрудники подтвердили, что это метеорит, потом выехали на место и нашли другие фрагменты. В коллекции нашего института находится самый крупный кусок Дронино, больше 200 кг. Кроме того, что железные метеориты сами по себе более редкие гости по сравнению с каменными хондритами, этот относится к еще более редкому их типу – атакситам, то есть к метеоритам, не имеющим структуры. Зато в Дронино имеются интересные округлые и удлиненны включения минерала троилита (желтоватые соединения железа и серы).