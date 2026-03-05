Назван скрытый способ ускорения работы компьютера

Компьютер может работать быстрее, если во встроенном SSD-накопителе установлена актуальная прошивка. Об этом сообщает издание XDA.

Журналисты медиа назвали обновление программного обеспечения (ПО) SSD одним из скрытых способов профилактики отказа компьютера.

«Возможно, вы никогда не обновляли прошивку своего накопителя или даже не знали о ее существовании — и можете страдать от устаревшей версии, даже не подозревая об этом», — заметили авторы и рассказали, на что влияет актуальность ПО.

В материале говорится, что программное обеспечение контролирует работу SSD, предотвращает возникновение ошибок и способствует правильному хранению данных.

«Софт выполняет множество стандартных операций SSD, таких как сборка мусора, выравнивание износа и коррекция ошибок, и многих других», — заметили журналисты.

Так, функция выравнивания износа (Wear Leveling) помогает равномерно распределить операции записи по ячейкам NAND, что повышает ресурс SSD. Прошивка увеличивает производительность кэша накопителя, что помогает ему работать быстрее. Проверить обновление для SSD можно в настройках операционной системы (ОС) компьютера или в приложении для накопителя.

