Раскрыта тайна появления гигантского подводного разлома в Атлантике

В 1000 километрах от побережья Португалии на дне океана раскинулась одна из самых величественных и загадочных структур планеты — комплекс Кингс-Тру (King's Trough, «Королевская впадина»). За колоссальные размеры его часто называют «Гранд-Каньоном Атлантики»: сеть впадин и разломов тянется на 500 километров. Новое исследование от ученых из Центра океанических исследований имени Гельмгольца (Германия), опубликованное в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems, наконец объяснило, какие монументальные силы создали этот объект.

Тектонический «шрам» на теле океана

Эксперты долго спорили о происхождении Кингс-Тру. Самая простая версия гласила, что это результат обычного растяжения океанической коры. Однако морской геолог Антье Дюркефельден и ее коллеги доказали, что реальность куда сложнее и интереснее, пишет ScienceAlert.

Используя сонары высокого разрешения и анализ образцов вулканических пород, ученые установили: комплекс сформировался в период между 37 и 24 миллионами лет назад. Ключевую роль в этом сыграло уникальное совпадение двух факторов: тепла из глубин мантии и колоссального давления на границе тектонических плит.Путь наименьшего сопротивления

Исследование показало, что в этом районе когда-то проходила временная граница между плитами. Обычно такие границы стабильны, но в данном случае ее «проложил» мантийный плюм — восходящий поток горячего вещества из недр Земли.

«Разогретая и утолщенная кора в этом регионе стала слабее. Граница плит сместилась сюда, следуя по пути наименьшего сопротивления», — объясняет морской геолог Йорг Гельдмахер.

Именно вдоль этой линии происходило интенсивное растяжение и растрескивание коры, сформировавшее глубокие каньоны.

Однако сил плюма и тектонического давления оказалось недостаточно, чтобы превратить Кингс-Тру в полноценный срединно-океанический хребет. Когда граница плит мигрировала дальше на юг, к современным Азорским островам, рост подводного каньона замер.

Лаборатория в океане

Ученые обнаружили прямую связь между Кингс-Тру и Азорским архипелагом. По их мнению, обнаруженный плюм был ранним ответвлением Азорского мантийного плюма, который активен и сегодня в 700 километрах к югу. Это делает современный рифт Терсейра в районе Азорских островов «живым двойником» Кингс-Тру.

Сравнивая эти две системы, ученые могут в режиме реального времени наблюдать, как тепло из центра Земли и движение литосферных плит создают гигантские подводные ландшафты. Это открытие позволяет лучше понять процессы, происходящие на океанском дне — территории, которая до сих пор изучена хуже, чем поверхность Луны.