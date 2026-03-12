Как военный инструмент стал незаменимым для любителей вина

По разным оценкам, изобретение пробки могло быть важнейшим событием в истории виноделия. На этом фоне разумно предположить, что изобретение инструмента для того, чтобы убирать пробку из бутылки, тоже было немаловажным. Портал popsci.com рассказал об истории винного штопора, и почему он до сих пор актуален.

© Unsplash

Чтобы понять, почему штопор стал незаменимым инструментом, нужно разобраться, почему вообще вино запечатывают пробками. Оно быстро окисляется и портится при контакте с воздухом, однако небольшой объем воздуха вызывает химические реакции, которые позволяют раскрыть вкус напитка. Пробка значительно увеличивает не только срок хранения вина, но и комплексность его вкуса.

До того, как пробки стали популярными в XVII веке, виноделы столетиями пытались найти способ дать вину «подышать» ровно столько, сколько нужно. Древние мастера укрепляли керамические сосуды для вина водоупорными субстанциями, вроде пчелиного воска или смолы, и затыкали их тряпками. Иногда внутрь контейнеров заливали оливковое масло, которое плавало поверх вина и создавало барьер от воздуха. Но подобные меры меняли вкусовой профиль напитка, да и не так уж помогали хранить его дольше.

Пористое пробковое дерево, произрастающее в Средиземноморье, хорошо подходит для стоппера, потому что оно эластичное и проницаемое. Оно подстраивается под форму сосуда и пропускает лишь крошечный объем воздуха — примерно 1 мг в год. Древние римляне заметили потенциал материала, но лишь в ранней современности стеклодувное ремесло стало достаточно продвинутым, чтобы закупоривать вино в стекле.

До нынешних практик твердого закупоривания бутылок первые пробки, скорее всего, использовали лишь в качестве экстренной меры. К 1600-м деревянные бочки, позаимствованные у пивоваренных традиций северной Европы, заменили древние глиняные амфоры в качестве сосудов для продажи и настаивания вина. Оттуда же пришла традиция разливать вино за столом из стеклянных бутылок, где его закупоривали куском пробкового дерева. Правда, тогда ранние пробки не были слишком эффективными; они нередко застревали в бутылках, и доставать их было неудобно.

Решение проблемы пришло откуда не ждали. С 1630-х европейские солдаты и охотники пользовались маленькими металлическими спиралями, чтобы прочищать дула мушкетов. Их называли пыжовниками, стальными и оружейными червями. Как оказалось, они также отлично подходят для удаления застрявших пробок из винных бутылок.

Историки не знают, кто впервые решил применить оружейный инструмент к закупоренным бутылкам. Один английский источник от 1681 года содержит первое письменное упоминание «штопора». Уже к середине XVII века штопор стал популярным инструментом по всей территории Европы, тем самым начав новую главу в истории виноделия. Отныне вино можно было хранить и выдерживать гораздо дольше, чем раньше, а продавать — в стеклянных бутылках, которые можно было открыть простым, удобным инструментом.

По мере того, как стеклянная бутылка стала центральной частью виноделия, изобретатели продолжали работать над ее второй половиной — штопором. Так, в 1795-м английский реверенд Сэмуюел Хеншалл получил первый патент на дизайн штопора. Как и некоторые современные модели, штопор Хенгшалла обладал горизонтальным диском, который не позволял спирали войти слишком глубоко в пробку.

В 1882-м немецкий изобретатель Карл Винке совершил еще один прорыв — он создал первый складкой штопор. Потомок этого инструмента до сих пор есть в каждом баре и ресторане; его не зря называют «лучшим другом официанта» или «винным ключом».

При этом сегодня к штопорам и пробкам относятся более противоречиво. Так, опрос от 2018 года обнаружил, что рыночная доля вин с завинчивающимися крышками увеличилась на 13% с 2012-го. Помимо простоты открывания, виноделы также отмечают контроль качества как одну из причин использования этой технологии. Естественная винная пробка — не идеальный продукт; она может треснуть, повысив окисление, или загрязнить вино плесенью, что повредит его вкусу. Именно поэтому сомелье предлагают клиенту попробовать вино перед разливом в бокалы — чтобы убедиться, что пробка не испортила выбранную бутылку.

Но есть и причины, по которым от пробок, вероятно, пока не откажутся. Исследование от 2025 года пришло к выводу, что закупоренные пробками бутылки лучше предотвращают миграцию микропластиков. К тому же, классическое сочетание штопора и пробки оказывает мощный психологический эффект на потребителя — они воспринимаются более позитивно.