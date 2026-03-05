NASA раскрыло причину поломки ракеты миссии Artemis II

Миссия Artemis II, которая должна стать первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты спустя полвека, столкнулась с техническими трудностями.

НАСА подтвердило, что причиной возврата ракеты SLS (Space Launch System) с пусковой площадки в здание вертикальной сборки стал сбой в системе подачи гелия, пишет Phys.org со ссылкой на Orlando Sentinel.

Коварный уплотнитель

Проблема появилась вскоре после успешной репетиции заправки 21 февраля. Инженеры зафиксировали блокировку потока гелия в промежуточной криогенной ступени. Этот газ критически важен: он используется для продувки топливных систем от криогенного горючего и поддержания необходимого давления в баках двигателя RL-10.

Виновником оказался сместившийся уплотнитель в механизме быстроразъемного соединения, который отсоединяется от ракеты в момент старта. Почему он покинул свое место, специалистам еще предстоит выяснить, чтобы исключить повторение инцидента.

Ремонтный список в «космическом гараже»

Возвращение в ангар позволило инженерам получить доступ к тем узлам, которые невозможно обслуживать на стартовом столе. Помимо починки гелиевой магистрали, НАСА проводит масштабную профилактику:обновляются аккумуляторы системы аварийного прекращения пол ета, центральной ступени и твердотопливных ускорителей. После замены батарей потребуются комплексные тесты, чтобы удовлетворить требования безопасности Космических сил США. На основной ступени заменяют уплотнитель в системе подачи жидкого кислорода.

По словам Лори Глейз, исполняющей обязанности помощника администратора НАСА, после возвращения на площадку команде потребуется около полутора недель на финальную подготовку. Ближайшее пусковое окно открывается 1 апреля и продлится до 6 апреля. Следующая возможность представится только в конце месяца.

Новое расписание «Артемиды»

Миссия Artemis II продлится 10 дней: экипаж в составе Рида Уайзмана, Виктора Гловера, Кристины Кук и Джереми Хансена совершит облет Луны на корабле Orion.

Однако стратегия всей программы претерпела изменения. Глава НАСА объявил, что следующая миссия, Artemis III, теперь не предполагает высадку на Луну. Вместо этого в 2027 году астронавты отработают стыковку с посадочными модулями от SpaceX и Blue Origin на околоземной орбите.

Такой подход позволит ускорить темпы производства и запуска ракет, сократив интервалы между стартами.

«Нам необходимо выработать "мышечную память" и запускать корабли чаще, чем раз в три года», — подчеркнули в агентстве.

Высадка человека на поверхность Луны теперь запланирована на 2028 год.