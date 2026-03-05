Nothing представила новые бюджетные смартфоны серии Phone (4a)

Nothing представила смартфоны среднего сегмента Phone (4a) и Phone (4a) Pro, которые отличаются дизайном, характеристиками и ценой. Об этом сообщает GSMarena.

Базовый Phone (4a) сохранил фирменный прозрачный стиль бренда, но получил новую систему подсветки Glyph Bar на задней панели. Она представляет собой полосу из семи квадратных элементов с 63 мини-светодиодами повышенной яркости. Интерфейс может работать как индикатор прогресса, а также отображать уведомления и анимации для звонков.

В версии Phone (4a) Pro прозрачный дизайн используется лишь частично — он сохранен в оформлении блока камер. Вместо классической системы подсветки смартфон получил пиксельный дисплей Glyph Matrix, который ранее дебютировал во флагманской модели Phone (3).

Nothing Phone (4a) оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2720х1224 и адаптивной частотой обновления от 30 до 120 Гц. Панель поддерживает 10-битную глубину цвета, имеет пиковую яркость до 4500 нит и защищена стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Модель Phone (4a) Pro получила увеличенный 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2800х1260 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит.

Базовая версия оснащается процессором Snapdragon 7s Gen 4, а старшая — Snapdragon 7 Gen 4. Смартфоны предлагается с 8 или 12 Гб оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 Гб.

Основная камера Phone (4a) включает 50-мегапиксельный сенсор, перископический модуль на 50 Мп с 3,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп. В Pro-версии используется основной 50-мегапиксельный сенсор с более крупным форматом.

Обе модели оснащены аккумулятором емкостью 5080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт. Полная зарядка занимает около 64 минут. Смартфоны работают под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Производитель обещает три крупных обновления Android и шесть лет обновлений безопасности.

Смартфоны предлагаются по цене от €350 и €480 (около 31,7 и 43,5 тыс. руб.) соответственно. Базовая модель уже дебютировала на AliExpress по цене от 26,1 тыс. руб.