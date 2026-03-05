Google снизит комиссию для разработчиков в Google Play

Компания Google начала снижать комиссию в магазине приложений Google Play с 30% до 25%. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на документы компании с планами по изменению правил работы платформы.

По данным издания, новые условия будут постепенно вводиться до 2027 года. К 30 июня большинство комиссий в США, Великобритании и странах Европейской экономической зоны планируется снизить до 20% и ниже. При этом в ряде случаев комиссия за покупки внутри приложений будет составлять около 25%.

Кроме того, Google намерена разрешить разработчикам использовать собственные платежные системы наряду со встроенной оплатой Google Play. Компания также планирует запустить программу Registered App Stores, которая позволит устанавливать сторонние магазины приложений напрямую из интернета без прежних ограничений.

По информации The Verge, для таких магазинов не будет постоянных комиссий за транзакции. Разработчики должны будут заплатить лишь небольшой разовый сбор за регистрацию площадки.

Изменения обсуждаются на фоне соглашения между Google и Epic Games, которое должно урегулировать их спор вокруг правил работы Android и магазина приложений. Новые меры, как ожидается, расширят возможности разработчиков и упростят конкуренцию между магазинами приложений.