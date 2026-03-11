Виды USB,  о которых вы не слышали

Сегодня многие люди выбирают новые смартфоны по параметрам экрана, оперативной памяти, прочности и производительности, но раньше не менее важную роль играл набор разъемов. Портал howtogeek.com рассказал о четырех необычных портах, которые можно найти лишь на Android-смартфонах.

© Unsplash

ExtUSB

До появления USB-C многие гаджеты использовали micro-USB. Сегодня он почти не встречается на смартфонах, хоть иногда его и можно заметить на тех или иных аксессуаров. А до его появления рынок зарядок и портов был настоящим Диким Западом. Так, первый Android-смартфон, HTC Dream (или HTC G1), использовал порт под названием ExtUSB.

ExtUSB мог не только подавать питание, но и передавать звук или файлы. Он также поддерживал подключение стандартного mini-USB кабеля, поэтому для использования разъема не нужно было покупать проприетарную зарядку. Хотя производитель отказался от этого разъема уже к релизу HTC G2.

USB 3.0 micro B

У micro-USB порта было и другое, менее известное, имя — USB micro B. Но он был не единственным разъемом, носившим это название. Galaxy Note 3, выпущенный Samsung в 2013-м, получил более широкий порт USB 3.0 micro B.

По сути, он представлял собой обычный micro-USB со вторым портом сбоку, что повышало скорость передачи файлов. К нему можно было даже подключать обычные micro-USB кабели — ровно до тех пор, пока пользователь аккуратно включал их в правильную сторону. Хотя подобный неуклюжий порт был диковинкой для смартфонов, его широко использовали на внешних жестких дисках, которым позарез нужна была скорость.

Samsung быстро забросила эксперимент — Galaxy Note 4 получил привычный стандарт micro-USB. В будущем USB-C решил проблему скорости, доставляя меньше неудобств по части форм-фактора, чем его предшественники.

Micro и Mini-HDMI

Ранние USB-кабели, которые подключались к разъемам в нижней части смартфонов, были не такими универсальными, как сегодняшними. Например, для передачи видео нужен был другой порт: либо HDMI-адаптер, либо уменьшенная версия самого HDMI.

Именно такая опция и существовала в 2010-м. Порт micro-HDMI был доступен на Motorola Droid X и (в США) на Sony Ericsson Xperia Arc. А Zodiac Arc получил чуть более крупный mini-HDMI. Кабель позволял транслировать экран смартфона на телевизор или монитор, но устройство также предлагало полноценное приложение для сортировки файлов на большом экране.

Mini-SIM

Наверное, большинство людей не думают о SIM-картах часто. Мы вставляем их в новый смартфон — и забываем о них, пока не придет время покупать следующую обновку. Но если вы вдруг знакомы с процедурой установки современных SIM-карт с помощью ключа, то размеры ранних карт могут удивить. Они размещались на специальных поддонах, и были гораздо больше, чем даже micro-SIM.