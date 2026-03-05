Пользователи Outlook столкнулись с проблемами доставки сообщений

Пользователи почтового сервиса Outlook столкнулись с масштабными проблемами доставки электронных сообщений. По мнению ряда экспертов, причиной могла стать слишком жесткая система фильтрации Microsoft, которая начала блокировать письма из определенных IP-сетей, сообщает The Register.

© Газета.Ru

Проблема затрагивает ряд IP-адресов, с которых письма отклоняются из-за предполагаемых нарушений репутации или попадания в черные списки. В результате электронные письма не доходят до получателей в сервисах Outlook, а также связанных доменах live.com, hotmail.com и msn.com.

Один из пользователей рассказал, что в конце января его команда зафиксировала резкий рост отклонений писем при отправке на бесплатные и личные учетные записи Microsoft. При попытке доставки система возвращала ошибку 550, в которой отправителям рекомендовалось обратиться к своему интернет-провайдеру, поскольку часть сети якобы находится в черном списке.

При этом проверка через сервис Smart Network Data Service (SNDS), который Microsoft использует для мониторинга репутации IP-адресов, не выявила проблем. Пострадавший пользователь также отметил, что его организация участвует в программе JMRP (Junk Mail Reporting Program), предназначенной для уведомления отправителей о жалобах на спам, однако подобных уведомлений они не получали.

В феврале количество жалоб увеличилось. На форумах поддержки Microsoft начали появляться сообщения о похожих проблемах, предположительно распространяющихся по мере расширения IP-сетей. Некоторые пользователи отметили, что их почтовые серверы временно ограничиваются по скорости отправки из-за предполагаемых проблем с репутацией IP-адресов.

О сбоях сообщили представители разных организаций: от администраторов серверов, отправляющих автоматические уведомления для библиотек, до поставщиков почтовых сервисов для медицинских учреждений. По их словам, блокируются даже стандартные сообщения, такие как счета, уведомления о доставке заказов и коды двухфакторной аутентификации.

Дополнительную путаницу создает то, что ошибка 550 не всегда однозначно указывает на источник проблемы. Многие пользователи считают, что письма блокируются их интернет-провайдером или самим отправителем, тогда как фактическое отклонение происходит на стороне принимающего сервера Outlook.