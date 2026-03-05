Microsoft сломала ключевую функцию Windows

Корпорация Microsoft случайно сломала важную функцию Windows 10 и не обращала на это внимания почти полгода. Об этом сообщает издание Neowin.

© Lenta.ru

Еще в 2025-м году авторы медиа заметили, что в Windows 10 перестала корректно работать среда восстановления Windows (Windows RE). Она необходима для налаживания работы операционной системы (ОС) после сбоев. Оказалось, что Microsoft с осени не могла исправить ошибку и сделала это только в марте.

В середине октября Microsoft прекратила полноценную поддержку Windows 10 и перевела пользователей ОС на программу расширенной поддержки. Специалисты заметили, что примерно в это же время пользователи системы начали жаловаться на некорректную работу Windows RE. Среда восстановления, которую называют ключевой функцией Windows, сломалась по неизвестной ошибке.

Проблему устранили только с выходом обновления KB5068164. Оно стало доступной для пользователей Windows 10 версий 21H2 и 22H2. В Microsoft уточнили, что для установки апдейта нужно около 250 мегабайт свободного места на диске компьютера.

Ранее стало известно, что на ряде компьютеров под управлением Windows 11 стали удаляться настройки интернета. Сброшенные параметры можно восстановить только вручную.