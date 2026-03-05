Лавров: РФ выступает за международное регулирование Starlink и других спутников
Российская Федерация хочет добиться международно-правового регулирования низкоорбитальных спутниковых систем, таких как Starlink. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время посольского «круглого стола».
По его словам, российская сторона выступает за то, чтобы обеспечить регулирование подобных систем на международно-правовом уровне.
Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что в конце декабря 2025 года Российская Федерация созывала неформальную встречу членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), чтобы подтвердить обязательство операторов низкоорбитальных спутниковых систем уважать суверенитет и национальное законодательство стран, на территории которых они оказывают свои услуги.