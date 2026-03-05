Лавров: РФ выступает за международное регулирование Starlink

Российская Федерация хочет добиться международно-правового регулирования низкоорбитальных спутниковых систем, таких как Starlink. Соответствующее заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время посольского «круглого стола».

© МИД России

По его словам, российская сторона выступает за то, чтобы обеспечить регулирование подобных систем на международно-правовом уровне.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что в конце декабря 2025 года Российская Федерация созывала неформальную встречу членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), чтобы подтвердить обязательство операторов низкоорбитальных спутниковых систем уважать суверенитет и национальное законодательство стран, на территории которых они оказывают свои услуги.