Древние черепки раскрыли изысканное меню доисторических европейцев

Выброшенная грязная посуда раскрыла кулинарные предпочтения охотников-собирателей каменного века в Северной и Восточной Европе.

Новый анализ керамических черепков показал, что люди, жившие в период с 6000 по 3000 год до н. э., весьма разборчиво подходили к выбору растений — будь то ягоды, злаки или бобовые, — которые смешивали с рыбой.

«Мы полагаем, что корни этих кулинарных традиций уходят в гораздо более глубокое прошлое», — утверждает археоботаник Лара Гонсалес Карретеро из Йоркского университета, руководившая исследованием.

Ранее считалось, что люди начали проявлять кулинарные способности, осваивая те или иные продукты, только с переходом к земледелию и скотоводству. Теперь стало понятно, «что все это происходило гораздо раньше, чем мы думали», говорит исследовательница.

Археологам давно известно, что древние жители этих краев, селившиеся в основном по берегам рек, употребляли в пищу рыбу. В их захоронениях находили гарпуны, сети, а в древних горшках — следы липидов, то есть жировых молекул, указывающих на рыбу. Однако о растительной составляющей рациона охотников-собирателей было известно гораздо меньше.

В растениях не так много масел, восков и жиров, и их сигналы попросту теряются на фоне соединений, поступающих от рыбы. Ученые знают, что доисторические люди собирали дикие растения, до сих пор было трудно определить, какие именно они ели и как их готовили. Гонсалес Карретеро с коллегами не только обнаружили массу доказательств, что меню древних европейцев было богато растительной пищей, но даже попытались воссоздать некоторые из блюд.

Нагар — кладезь информации

Традиционные археологические методы не позволяют с уверенностью сказать, употребляли ли древние люди в пищу растения, найденные на стоянках, или же эти растения служили для иных целей, а может, просто росли в округе. Обычно археологи берут пробы грунта, помещают их в воду и собирают все, что всплывает. Это могут быть семена, угольки и прочий материал, объясняет Гонсалес Карретеро.

Гораздо больше информации несут следы растений, если они найдены непосредственно в остатках трапезы. Ранее Гонсалес Карретеро разработала метод поиска таких следов в нагаре — пригоревших остатках еды, которые налипают на керамику. Люди могли готовить в горшках, не всегда тщательно их отмывая, и каждый раз на старый слой нагара ложился новый. А когда горшок приходил в негодность, его, скорее всего, выбрасывали в костер.

Несмотря на неоднократное воздействие огня, в пригоревших кусочках сохраняются микроскопические структуры исходных продуктов. «Мы видим непосредственно клетки и ткани, характерные для определенных растений, а также для некоторых животных», — говорит археоботаник. Иногда можно разглядеть даже семена или ягоды.

Методика включает несколько этапов: образцы нагара изучают под микроскопом с небольшим увеличением, затем с помощью цифровых микроскопов исследуют их структуру. Для окончательной идентификации потенциальных частиц растительного или животного происхождения применяется мощный сканирующий электронный микроскоп. Таким непростым путем Гонсалес Карретеро изучала обнаруженные в Турции следы самого древнего известного хлебопечения, которым около 14 тысяч лет.

В новой работе, вышедшей в PLOS One, команда Гонсалес Карретеро проанализировала 85 фрагментов керамики с остатками нагара, обнаруженных в 13 раскопках — от территории современной России до юга Дании. Анализ липидов показал преобладание соединений, характерных для рыбы и моллюсков, хотя в некоторых образцах нашлись и маркеры оленьего жира, а также молочных продуктов. Благодаря микроскопии ученым удалось идентифицировать остатки растений — диких злаков, клубней, корневищ, плодов и корней — на 58 черепках.

«Это со всей очевидностью доказывает, что растительная пища повсеместно присутствовала в рационе и находила применение при готовке в этой посуде у охотников-собирателей», — комментирует археолог Димитри Тетарт из Гентского университета.

Нагар на стенках горшков — вещь тонкая: это остатки всего двух-трех последних варок, уточняет Гонсалес Карретеро. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, отражают ли они всю историю использования сосуда. Тем не менее, ученым удалось выявить определенные закономерности в том, какие растения древние люди готовили тысячелетия назад.

Кухня и культура

В мезолите население Северной и Восточной Европы, вероятно, уже образовывало довольно сложные сообщества, связанные между собой торговыми отношениями, полагает исследовательница. Однако они еще не возделывали поля и не разводили скот — все продукты добывались в окружающей среде. И хотя многие растения росли повсеместно, исследовательская группа обнаружила, что в разных местах люди использовали строго определенные их сочетания.

«Эти растения в изобилии росли повсюду и были доступны всем, но создается впечатление, что в горшки клали лишь некоторые из них», — отмечает археолог Оливер Крейг из Йоркского университета, соавтор статьи.

Так, на стоянках в бассейне Дона (территория современной России) в горшках обнаружены следы диких бобовых и злаков, смешанных с пресноводной рыбой. А вот на памятниках в бассейне Волги (тоже в России) и на одной из стоянок в Польше ученые нашли свидетельства того, что ягоды калины готовили вместе с рыбой.

Чтобы понять, как именно пища образовывала нагар на стенках горшков, провели серию кулинарных экспериментов с этими ягодами. В некоторых опытах смешивали в равных пропорциях ягоды калины и карпа и варили их в воде в точных копиях древних сосудов. Ягода калины, слегка ядовитая до термической обработки, внешне напоминает клюкву, рассказывает Гонсалес Карретеро. «На вкус она ужасна, а пахнет мокрыми носками», — делится она.

Но варка помогает. Сваренные сами по себе ягоды все равно остаются горькими, однако сочетание с рыбой улучшает их вкус, продолжает ученая: «Он становится слаще и довольно приятным».

В некоторых районах Японии и России до сих пор готовят нечто похожее на рыбный студень с клюквой или калиной, добавляет она. Сами ягоды калины являются важным элементом культуры в Северо-Восточной Европе, включая Польшу, Украину и Россию.

Истоки керамики: дело вкуса?

У охотников-собирателей, вне всякого сомнения, были свои кулинарные традиции, подтверждает Тетарт. «Они ели не только для того, чтобы получить витамины, жиры и калории», — подчеркивает он.

По мнению исследователя, выбранные ими сочетания, вероятно, позволяли добиться новых вкусов и текстур, которые были недоступны до появления глиняной посуды: «Это могло стать важным стимулом для освоения гончарного ремесла».

Вопрос о том, почему охотники-собиратели начали использовать горшки, и стал одной из причин, побудивших команду взяться за это исследование, признается Крейг. В этом регионе люди начали изготавливать керамику 6–7 тысяч лет назад, и эта практика распространялась с востока на запад. В данной работе изучены одни из самых ранних образцов посуды, уточняет он. В дальнейших исследованиях планируется расширить географию и временные рамки, а также выяснить, повлияло ли изменение климата и окружающей среды на кулинарные предпочтения древних людей.

Позже, в неолите, когда люди начали одомашнивать растения и животных, они продолжали широко использовать многие из этих диких продуктов — ячмень, пшеница и домашний скот не вытеснили полностью их исконную пищу, добавляет Гонсалес Карретеро.

Охотники-собиратели обладали куда более устоявшимися пищевыми традициями, чем принято считать, резюмирует она. Сочетание различных методов исследования позволяет составить более полную картину их питания.