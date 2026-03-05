Техника Apple и Samsung в России может подорожать до 30%

Стоимость импортной электроники в России может вырасти на 15-30% в ближайшие два месяца на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Подорожание может затронуть продукцию Apple, Samsung и Sony. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает издание «Известия».

Основной причиной называется ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых морских перевозок. Из-за военных действий страховые премии для судов, работающих в зоне конфликта, уже выросли примерно на 50%, а ряд крупных операторов приостановил транзит.

По словам владельца сети дилерских центров «Альянс Тракс» Алексея Иванова, многие суда начали перенаправлять через порты Омана. В случае дальнейшей эскалации маршруты могут измениться еще сильнее и проходить вокруг Африки, что увеличит сроки доставки и стоимость перевозок.

Эксперты отмечают, что сложности в судоходстве напрямую влияют на поставки через Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые стали главным хабом параллельного импорта после введения санкций. По оценке финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, через ОАЭ в Россию поступало от 40 до 60% товаров, доставляемых альтернативными каналами, включая электронику.

По данным экспертов, грузопоток через Ормузский пролив уже сократился примерно на 70%.