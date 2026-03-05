Xiaomi призвала готовиться к подорожанию их смартфонов

Компания Xiaomi предупредила о вероятном повышении цен на смартфоны на фоне роста стоимости компонентов и дефицита микросхем памяти. По оценкам руководства компании, текущий этап подорожания может продолжаться до конца 2027 года, сообщает GizmoChina.

© Xiaomi

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что ключевой причиной роста цен стал резкий спрос на память в сфере искусственного интеллекта. Масштабное развитие ИИ-инфраструктуры усилило конкуренцию за поставки микросхем и привело к их подорожанию, что оказывает давление на производителей электроники.

При этом глава компании подчеркнул, что Xiaomi не планирует полностью перекладывать рост затрат на покупателей. По его словам, компания рассматривает различные механизмы для сглаживания ценовых изменений и сохранения привлекательности устройств для пользователей.

Сложившаяся ситуация затрагивает весь рынок мобильной электроники. Некоторые производители уже пересматривают планы выпуска новых устройств и сокращают маржу, чтобы удержать цены на конкурентном уровне. Аналитики также допускают, что бюджетные модели могут постепенно исчезнуть из линейки ряда брендов.

Президент Xiaomi Лу Вэйбин отметил, что компания находится в относительно устойчивом положении благодаря сотрудничеству с крупными поставщиками и масштабам собственного производства. Однако, по его словам, затяжной рост цен на компоненты может подтолкнуть производителей смартфонов к смещению фокуса на более дорогие модели устройств.