Инженеры из NASA и SpaceX создали промышленных роботов

Менее чем через два года после основания стартап Noble Machines, основанного бывшими инженерами Apple, SpaceX, НАСА и Caltech, компания поставила своих первых промышленных роботов клиенту из списка Fortune Global 500.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Испытания в реальных условиях

В отличие от большинства демонстраций в лабораториях, Noble Machines проверяет роботов в настоящих промышленных условиях.

«Мы хотим убедиться, что наши системы работают надежно на заводе, прежде чем расширять масштаб», — объясняют в компании.

Первое промышленное испытание прошло всего через 18 месяцев после основания. Стартап ориентируется на отрасли с высокими физическими нагрузками или повышенной опасностью, включая обрабатывающую промышленность, логистику, строительство, энергетику и производство полупроводников. Эти сферы сталкиваются с нехваткой рабочей силы и сложностями обеспечения безопасности, что делает универсальных роботов особенно востребованными.

Роботы с универсальными навыками

Современные тенденции в промышленной робототехнике все чаще подразумевают создание универсальных машин, способных выполнять разные задачи вместо фиксированных станций. Роботы Noble Machines помогают сотрудникам, беря на себя опасные или повторяющиеся операции. Платформа сочетает управление всем телом робота через ИИ и автономное выполнение задач, а аппаратная и программная части разработаны компанией самостоятельно.

Операторы могут обучать роботов через простые инструкции на естественном языке, жесты или демонстрации. Благодаря этому новые навыки усваиваются всего за несколько часов, а не месяцев.

«Наша цель — создать систему, которая быстро адаптируется к реальным задачам, снижая время внедрения», — отмечают разработчики.

Партнерство и интеграция

Для поддержки внедрения Noble Machines сотрудничает с ADLINK, Schaeffler и Solomon, обеспечивая вычислительную инфраструктуру, управление движением и интеграцию в производственные процессы.

«Сотрудничество с Noble Machines позволяет нам внедрять инновации в робототехнике и повышать безопасность при выполнении сложных операций», — говорит Эл Макке, руководитель робототехнического подразделения Schaeffler.

По словам Джонни Чена, главы Solomon, совместное тестирование позволяет определить, как роботы с ИИ работают в реальных условиях и как их лучше интегрировать в существующие производственные системы.

Основатели Noble Machines видят будущее в автоматизации опасной физической работы.