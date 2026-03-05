Пользователи выбрали лучший смартфон Apple

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг гаджетов Apple, основанный на отзывах пользователей.

© Apple

Общим лидером рейтинга среди гаджетов Apple стал iPad Air 4, которым довольны 96,88% пользователей. За ним следует iPhone 12 mini с 95,78% положительных отзывов. При этом гаджет принято считать провальным из-за слабого спроса и низкого уровня автономности. Третье место закрепилось за iPhone SE 2 (94,89%).

С четвертого по шестое место расположились планшеты iPad Pro 4 на 12,9 дюйма (94,74%), iPad Pro 2024 на 11 дюймов (94,04%) и iPad Air 5 (94%).

На седьмом месте оказался iPhone 17 Pro Max, который получил 93,78% положительных отзывов. Это единственный смартфон Apple актуальной серии в топ-10.

Замыкают рейтинг iPad Pro 5-го поколения на 12,9 дюйма с оценкой 93,16% и iPhone 16e (93,13%). На десятой строчке оказался старый iPhone 8, вышедший в 2017 году. Им довольны 93,13% пользователей.

Представители AnTuTu отмечают, что рейтинг основан на отзывах пользователей, а не на основе технических характеристик. Общий балл устройства зависит от количества положительных оценок.