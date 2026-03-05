Пользователи выбрали лучший смартфон Apple

Провальный iPhone оказался одним из самых лучших по мнению пользователей
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали февральский рейтинг гаджетов Apple, основанный на отзывах пользователей.
Общим лидером рейтинга среди гаджетов Apple стал iPad Air 4, которым довольны 96,88% пользователей. За ним следует iPhone 12 mini с 95,78% положительных отзывов. При этом гаджет принято считать провальным из-за слабого спроса и низкого уровня автономности. Третье место закрепилось за iPhone SE 2 (94,89%).
С четвертого по шестое место расположились планшеты iPad Pro 4 на 12,9 дюйма (94,74%), iPad Pro 2024 на 11 дюймов (94,04%) и iPad Air 5 (94%).
На седьмом месте оказался iPhone 17 Pro Max, который получил 93,78% положительных отзывов. Это единственный смартфон Apple актуальной серии в топ-10.
Замыкают рейтинг iPad Pro 5-го поколения на 12,9 дюйма с оценкой 93,16% и iPhone 16e (93,13%). На десятой строчке оказался старый iPhone 8, вышедший в 2017 году. Им довольны 93,13% пользователей.
Представители AnTuTu отмечают, что рейтинг основан на отзывах пользователей, а не на основе технических характеристик. Общий балл устройства зависит от количества положительных оценок.