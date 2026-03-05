В России объявили цены на MacBook Neo

М.Видео открыла предзаказ на новый MacBook Neo — самый доступный ноутбук в линейке Apple. Заказать устройство можно с 5 марта на сайте, в приложении и в магазинах М. Видео и Эльдорадо. Цена начинается от 69 999 рублей.

© Apple

MacBook Neo получил 13-дюймовый экран Liquid Retina. Ноутбук работает на процессоре A18 Pro, которого хватит для повседневных задач — интернет-сёрфинг, редактирование фотографий. Apple, правда, обещает ещё и поддержку ИИ-приложений. Устройство работает бесшумно благодаря системе охлаждения, не использующей вентиляторы. Время автономной работы достигает 16 часов. Есть два порта USB-C, разъём для наушников, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.

© Apple

Цены

8/256 ГБ — 69 999 рублей.

8/512 ГБ — 84 999 рублей.

Доступна рассрочка на 24 месяца без первого взноса при оформлении до 30 апреля.