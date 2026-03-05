Магнитные бури сегодня: новые вспышки на Солнце и риски для здоровья

В четверг, 5 марта, геомагнитная обстановка останется спокойной, однако ученые предупреждают о приближении затяжной магнитной бури, которая накроет Землю во второй половине месяца, пишет Ura.ru.

Прогноз на 5 марта

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 5 марта планетарный индекс Kp не превысит 1–2 балла. Это «зеленый» уровень, безопасный для метеозависимых людей. Вероятность магнитной бури оценивается всего в 3%, слабых возмущений — около 15%. Эти данные подтверждают и в «Народной газете Сочи», отмечая, что индекс Ap ожидается на уровне 5, что также соответствует «зеленой» зоне геомагнитной активности.

Однако утром 4 марта ученые зафиксировали две вспышки класса C — слабые, но способные повлиять на дальнейший прогноз. Их продолжительность составила около 30 минут. Индекс солнечного радиоизлучения F10.7 держится на отметке 155, что указывает на сохраняющуюся повышенную активность светила.

Атмосферное давление в Москве и Петербурге

Гидрометцентр прогнозирует 5 марта в Москве давление на уровне 747 мм рт. ст. — ниже климатической нормы (750–765). В Санкт-Петербурге ожидается стабильные 761 мм рт. ст., что укладывается в нормативный диапазон.

Когда ждать магнитные бури в марте

С 4 по 11 марта геомагнитная обстановка сохранится на уровне 3 баллов. Однако с 12 по 20 марта прогнозируется ухудшение до 4 баллов — «оранжевый» уровень возбужденной магнитосферы, который продлится более недели. Кратковременное ослабление ожидается 21–22 марта, но уже 23–24 числа магнитосфера снова усилит возмущения.

Кто в группе риска

Как рассказала изданию кардиолог Марина Орлова, здоровые люди почти не замечают геомагнитных колебаний. Однако у метеозависимых, пожилых и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями возможны головные боли, скачки давления, бессонница и тревожность. В период бурь снижается выработка мелатонина, замедляется кровоток в мелких сосудах, что повышает риск тромбообразования.

Врач советует в неблагоприятные дни строго соблюдать назначенную терапию, избегать перегрузок, но не отказываться от прогулок. Магнитная буря — не повод для паники, но сигнал снизить нагрузку на организм.