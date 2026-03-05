В Nothing Phone (4a) Pro уменьшили число светодиодов на задней панели

Среднебюджетный Nothing Phone (4a) Pro получит фирменную «Глиф матрицу»
Nothing опубликовала тизер Nothing Phone (4a) Pro незадолго до официальной презентации смартфона. В ролике показана задняя панель устройства с круглой светодиодной подсветкой Glyph Matrix.
Впервые такая подсветка появилась во флагмане Nothing Phone (3). В той модели использовалось 489 мини-светодиодов. Они позволяли отображать анимации для уведомлений, звонков. Через него можно было следить за процессом зарядки смартфона, были и мини-игры. В новой версии для Phone (4a) Pro подсветка стала проще. По предварительной информации, она получит около 137 светодиодов.
Пока неясно, уменьшился ли сам размер светящегося круга или изменилось только число светодиодов.
Базовая модель Phone (4a) получит другую подсветку — Glyph Bar в виде полосы.
Окончательные детали станут известны уже после презентации.