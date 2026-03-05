Раскрыт секрет способности кошек приземляться на лапы

Способность кошек безошибочно приземляться на лапы связана с уникальной гибкостью грудного отдела позвоночника, позволяющей поочередно разворачивать переднюю и заднюю часть тела, отметили японские ученые.

Японские биологи из Университета Ямагути обнаружили физиологический механизм, помогающий животным группироваться в полете, пишет New Scientist.

Секрет кроется в исключительной подвижности специфической зоны позвоночного столба.

«Мы сравнили гибкость грудного и поясничного отделов позвоночника у кошек и обнаружили, что грудной отдел очень гибок», – заявил автор работы Ясуо Хигураши.

Эксперименты показали, что верхняя часть спины вращается в три раза лучше поясницы.

Высокоскоростная съемка падения с высоты один метр подтвердила эффективность тактики «поджать и повернуть». Животные сначала разворачивают корпус, используя передние лапы, и лишь затем задействуют заднюю часть тела. Физик Грег Гбур признал убедительность этой теории на фоне новых данных.

Исследование также выявило необъяснимую склонность кошек закручиваться именно в правую сторону. Вероятной причиной такой асимметрии движений специалисты называют особенности расположения внутренних органов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сброшенная с высоты в Ялте кошка смогла пережить падение на скалы. Ветеринары подтвердили нормализацию жизненных показателей пострадавшего животного.