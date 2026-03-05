Новый фотофлагман Oppo прошел сертификацию с зарядкой на 100 Вт

Новый камерофон Oppo Find X9 Ultra появился в базе китайской сертификации 3C. Так, устройство с номером модели PMA110 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 100 Вт. По слухам, смартфон также получит беспроводную зарядку на 50 Вт. Ожидается, что компания Oppo представит и версию со спутниковой связью.

© Ferra.ru

Ранее бренд подтвердил, что Find X9 Ultra выйдет не только в Китае, но и на мировом рынке. Как пишут СМИ, глобальный запуск может состояться во втором квартале этого года.

© СМИ

По предварительной информации, смартфон получит продвинутую камеру, настроенную совместно с Hasselblad: основной модуль на 200 Мп, сверхширокоугольный на 50 Мп и два перископических объектива (200 Мп и 50 Мп). Фронтальная камера — 50 Мп. Также ожидаются 6,82-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K и частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор ёмкостью 7550 мА·ч.