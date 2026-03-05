Telegram стал самым популярным мессенджером в России

В январе 2026 года Telegram стал самым востребованным мессенджером в России, впервые обогнав WhatsApp* (принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Об этом пишет Forbes со ссылкой на расчеты Okkam на основе данных Mediascope.

Согласно исследованию, количество пользователей Telegram в возрасте старше 12 лет, хотя бы раз зашедших в мессенджер в январе, достигло 95,978 миллиона человек. Аудитория WhatsApp* за тот же период составила 89,418 миллиона. Замыкает тройку лидеров отечественный мессенджер Max с показателем 73,728 миллиона пользователей.

Учитывались посетители мобильных и десктопных веб-версий. Эксперты отмечают, что текущее лидерство Telegram может оказаться временным: из-за замедления работы мессенджера в России уже в ближайшие месяцы он рискует уступить первую строчку Max.

Ранее стало известно, что Telegram в России полностью заблокируют с 1 апреля. Блокировка будет осуществляться на территории всей России. Приложение не будет загружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

* принадлежит Meta Platforms, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.