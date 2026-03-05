В РКН заявили, что Detector404.ru используется для вброса фейков

Сервис мониторинга сбоев в работе рунета Detector404.ru может использоваться для вброса фейков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).
Так в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ и ряде Telegram-каналов о не работающем сайте Роскомнадзора. Во всех этих новостях источником выступил сайт Detector404.ru, который агрегирует жалобы пользователей на проблемы в работе того или иного онлайн-ресурса.
«Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются. Обращаем внимание СМИ, что сервис Detector404.ru не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков», – гласит текст сообщения Роскомнадзора.
До этого в РКН подтверждали проведение кибератак на свою инфраструктуру, но опровергали их влияние на работу сервисов ведомства.
«В настоящее время атака на ресурсы ведомства продолжается, но ее влияние полностью исключается Национальной системой противодействия DDoS-атакам, все ресурсы и сервисы Службы доступны», – заявили тогда в РКН.