В РКН заявили, что Detector404.ru используется для вброса фейков

Сервис мониторинга сбоев в работе рунета Detector404.ru может использоваться для вброса фейков. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Так в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ и ряде Telegram-каналов о не работающем сайте Роскомнадзора. Во всех этих новостях источником выступил сайт Detector404.ru, который агрегирует жалобы пользователей на проблемы в работе того или иного онлайн-ресурса.

«Ресурсы ведомства работают в штатном режиме, сбои в работе и DDoS-атаки не фиксируются. Обращаем внимание СМИ, что сервис Detector404.ru не является достоверным источником информации и может использоваться для вброса фейков», – гласит текст сообщения Роскомнадзора.

До этого в РКН подтверждали проведение кибератак на свою инфраструктуру, но опровергали их влияние на работу сервисов ведомства.