Смартфоны Samsung обвинили в распространении рекламы

Пользователи смартфонов Samsung обвинили компанию в избыточной рекламе через сервисы компании. Об этом сообщает издание 9to5Google.

© Lenta.ru

В том числе на проблему обратил внимание IT-блогер Джефф Спрингер. Он заметил, что его смартфон Samsung стал распространять рекламу нового девайса Galaxy S26 Ultra через уведомления. Спрингер обратил внимание на иронию: Samsung отрекламировала покупку флагманского смартфона на аппарате, который он уже приобрел.

Журналисты 9to5Google подчеркнули, что рекламное уведомление пришло от сервиса Samsung Health, которое собирает медицинские данные пользователей.

«Реклама на смартфонах Samsung полностью не исчезла, но уже довольно давно она появляется довольно редко и распространяется только через Samsung Push Service», — отметили авторы.

В материале говорится, что рекламировать новые смартфоны Samsung непосредственно на уже купленных устройствах бренда нелепо. «Это может быть скользкой дорожкой, поэтому будем надеяться, что Samsung не зайдет слишком далеко», — заключили журналисты.

Ранее в смартфонах Xiaomi нашли новую функцию, которая замедляет скорость работы и способствует быстрой разрядке батареи. Опцию «Расширенные текстуры» создали для размытия фона и визуальных эффектов.