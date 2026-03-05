Консерватория имени П. И. Чайковского помогла Huawei улучшить наушники

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского приняла участие в разработке звуковых настроек для флагманских наушников Huawei FreeBuds Pro 5. В рамках сотрудничества специалисты провели профессиональную калибровку эквалайзера и комплексную оценку параметров звучания. Сообщение об этом появилось на сайте учебного заведения.

© Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского

Работу выполнял ведущий инженер Центра звукозаписи и звукорежиссуры консерватории Владислав Крылов. Процесс включал многоэтапный анализ частотной характеристики, измерения динамического диапазона, переходных процессов и фазовой согласованности, а также программную настройку параметров эквалайзера и алгоритмов обработки сигнала. Проверка проводилась с использованием инструментальных измерений и серии сравнительных прослушиваний музыкального материала разных жанров – от академической симфонической и камерной музыки до джаза, поп-музыки и электроники. Особое внимание уделялось передаче тембров акустических инструментов, естественности вокала, микродинамике и глубине звуковой сцены.

По итогам работы были созданы два звуковых профиля. Первый, «Универсальное звучание», предназначен для повседневного использования, включая прослушивание музыки, просмотр видео и голосовое общение, и обеспечивает сбалансированное воспроизведение аудио. Второй профиль – «Концертное звучание» – ориентирован на более глубокое погружение в музыкальный материал и делает акцент на пространственности, детализации и естественном тембровом балансе.

Настройка проводилась как в лабораторных условиях с использованием специализированного оборудования, так и в студии при работе с реальными музыкальными записями.

Эксперты консерватории ранее участвовали в работе над аудионастройками других моделей компании, включая FreeBuds Pro 4, FreeBuds 6 и FreeBuds 7i, уделяя внимание точности передачи тембра, балансу частот и корректной динамике звучания.