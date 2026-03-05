В России начались продажи наушников Huawei FreeBuds Pro 5

М.Видео объявила о старте продаж наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5. Модель получила обновлённую систему звука, умное шумоподавление и настройку от специалистов Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского.

© Huawei

Наушники оснащены двумя динамиками. Поддерживается передача аудио высокого качества без потерь при подключении к совместимым устройствам HUAWEI.

В настройке звучания участвовал звукорежиссёр консерватории Владислав Крылов. Пользователям доступны два режима: «Универсальное звучание» — для повседневного прослушивания, и «Концертное звучание» — с более естественной и детальной подачей музыки.

© HUAWEI

© HUAWEI

© HUAWEI

© HUAWEI

Система активного шумоподавления автоматически подстраивается под окружающую обстановку. Три микрофона обеспечивают передачу голоса.

Наушники стали легче и компактнее, доступны четыре размера амбушюр. Футляр тоже уменьшился в размерах и получил обновлённый дизайн. Модель представлена в четырёх цветах: песочный, белый, серый и тёмно-синий.

Цена в М.Видео — 16 999 рублей. До 6 апреля действует скидка 2 000 рублей.