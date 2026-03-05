Алгоритмы научились выявлять «токсичных» сотрудников

Алгоритмы ИИ позволяют выявлять «токсичных» сотрудников по паттернам коммуникации, что снижает текучесть кадров на 20–40%. Об этом «Газете.Ru» рассказали в «Стахановец».

Рост текучести кадров, снижение продуктивности и внутренние конфликты в компаниях часто провоцируют сотрудники с деструктивным стилем общения. Исследования показывают, что такие работники увеличивают текучесть на 30–40%: коллеги чаще берут больничные, допускают ошибки и уходят. При этом сами «токсичные» специалисты могут демонстрировать высокие профессиональные результаты, маскируя негативное влияние на команду.

Традиционные HR-инструменты: беседы, опросы и анализ увольнений, срабатывают постфактум, когда компания уже понесла убытки. Современные DLP-системы и платформы предиктивной аналитики анализируют метрики корпоративных коммуникаций: тональность сообщений, динамику отношений, корреляцию с производственными показателями. Система фиксирует аномалии, если после общения с конкретным сотрудником у коллег замедляются ответы, тональность становится негативной или растет число больничных.

Так, в одной неназванной IT-компании системный анализ корпоративного мессенджера выявил сотрудника, чья манера общения с джуниорами содержала в несколько раз больше негативных конструкций, чем в среднем по организации. Формально это были рабочие замечания по коду, но тональность сообщений носила систематически обесценивающий характер.

Наложение графика коммуникаций этого сотрудника на даты увольнений показало прямую корреляцию — три ключевых специалиста покинули компанию в течение двух-трех недель после интенсивных негативных взаимодействий с ним. В то же время сам сотрудник имел высокий профессиональный рейтинг и не рассматривался руководством как проблема.

«Субъективная оценка поведения сотрудников — основной источник кадровых ошибок. Менеджмент склонен либо преувеличивать угрозу от неудобных, но профессиональных работников, либо годами не замечать реальный урон, который наносят команде деструктивные коммуникации. Количественный подход снимает эту проблему. Анализ коммуникационных паттернов позволяет выявить корреляцию между манерой общения сотрудника и производственными показателями его коллег. Когда система фиксирует устойчивую аномалию, она не ставит диагноз, а сигнализирует о зоне потенциального риска. Дальнейшее — зона ответственности руководителя: подтвердится ли гипотеза в личном общении, требуется ли вмешательство HR или речь идет о временном выгорании», — заявил эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Артем Жадеев.

По словам эксперта, практика показывает, что, если сместить фокус с морализаторства на управление бизнес-рисками, своевременное выявление таких зон снижает текучесть на 20-30%.