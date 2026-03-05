Эксперт объяснил, что делать в случае блокировки аккаунта Apple

Россиянам, которые столкнулись с блокировкой аккаунта на iPhone, стоит написать в техподдержку компании Apple, чтобы решить вопрос. Об этом в беседе с aif.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Однако, по его словам, неизвестно, сколько времени потребуется на решение этого вопроса.

«Потому что обычно в таких компаниях техподдержка — не самое сильное место. Но другого пути в случае блокировки нет, иначе можно потерять доступ ко всем данным, которые хранятся в облаке», — пояснил Раевский.

Он добавил, что при блокировке аккаунта в случае попадания в санкционный список этот метод не сработает. Таким людям специалист посоветовал использовать iPhone под аккаунтом другого человека.

Накануне сообщалось, что блокировки аккаунтов Apple российских пользователей затронули и некоторых депутатов Госдумы, находящихся под санкциями США. По словам одного из источников, уведомление о блокировке появилось при попытке оплатить подписку в сервисах Apple. Другой депутат сообщил, что получил аналогичное сообщение без конкретных действий со своей стороны.