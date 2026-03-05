Найдена идеальная версия Windows

Найдена облегченная версия Windows 11, в которой нет нейросетей и большинства ненужных приложений. Об этом сообщает издание Windows Latest.

© Lenta.ru

Журналисты профильного медиа напомнили о существовании Windows 11 LTSC — специальной корпоративной версии операционной системы (ОС), которая вышла в 2023 году. Авторы протестировали ее спустя почти три года после релиза и отметили, что она не имеет «мусорных» программ и работает быстрее, чем классическая версия системы от Microsoft.

«Windows 11 LTSC настолько урезана, что единственным предустановленным современным приложением является браузер Microsoft Edge», — подчеркнули авторы. Также здесь нет сервисов искусственного интеллекта (ИИ) — при необходимости Copilot и другие программы можно установить дополнительно. В этой связи специалисты назвали LTSC идеальной версией Windows, так как в ней нет навязанных функций.

Кроме того, ОС имеет поддержку в течение 10 лет — то есть она перестанет получать обновления и патчи лишь в 2033 году. Авторы объяснили, почему эту версию Windows не использует большинство пользователей — она предназначена для организаций, промышленных систем — банкоматов, киосков, а также для устройств умного дома.

Простые пользователи могут попробовать Windows 11 LTSC. Образ системы можно скачать с сайта Microsoft и установить как обычную ОС. Однако она имеет ознакомительный период 90 дней — затем пользователю придется оформить лицензию.

Ранее журналисты издания PCWorld предсказали, что Windows 12 выйдет до конца 2026 года. Таким образом, ОС заменит Windows 11, которая появилась в 2021 году.