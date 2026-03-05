В Японии прервали полет ракеты Kairos частной космической компании

Через несколько минут после старта ракета начала бесконтрольное вращение, после чего скрылась из вида.

Трансляцию вела фирма Space One, которая затем признала запуск неудачным. Она должна была вывести на орбиту пять спутников.

Это была четвертая попытка старта этой модификации ракеты, предыдущие три откладывали из-за погодных условий и технических неисправностей.

Kairos имеет длину 18 метров и вес около 23 тонн. Компания Space One вела её разработку с 2018 года. Фирма планирует в 2030-х годах запускать в год примерно по тридцать таких ракет по коммерческим ценам.