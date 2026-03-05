У берегов Антальи появились опасные медузы весом до 10 кг

Опасные для человека медузы вида Rhopilema nomadica весом до 10 кг и длиной щупалец до 1,5 м заполонили берега турецкой Антальи.

Об этом агентству IHA рассказал научный сотрудник университета Акдениз Мехмет Гёкоглу.

По его словам, из-за продолжительного сильного ветра течения отнесли огромное число медуз внутрь Анталийского залива, и данное явление будет наблюдаться как минимум до начала мая.

«К июню вода в море прогреется и медуз не останется, таким образом, угроза исчезнет... Тем, кто будет купаться в море в апреле-мае, следует опасаться контакта с этой медузой...», — подчеркнул эксперт.

Гёкоглу предупредил, что в случае касания медузы необходимо обработать это место аммиаком, а также горячей водой и использовать антигистаминный крем.

В феврале у берегов Аргентины обнаружили огромную медузу размером с автобус.

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова между тем рассказала о действиях на случай укуса медузы.