Первый предок человека мог появиться на Балканах

Находка, сделанная близ болгарского города Чирпан, заставила научное сообщество говорить о «европейской колыбели» человечества. Речь идет о бедренной кости возрастом 7,2 миллиона лет, принадлежащей существу вида Graecopithecus.

Ранее считалось, что способность передвигаться на двух ногах — ключевой признак гоминин — сформировалась в Африке примерно шесть миллионов лет назад.

Однако морфологический анализ кости, проведенный командой из университетов Торонто, Тюбингена и болгарского Национального музея естественной истории, не оставляет камня на камне от этой теории.

Профессор Дэвид Бегун из Университета Торонто, один из авторов исследования, подчеркивает, что форма и структура кости однозначно указывают на бипедализм. Удлиненная шейка бедра, специфическое прикрепление ягодичных мышц и распределение костной ткани — все эти признаки характерны для прямоходящих существ и отсутствуют у древесных обезьян.

Ученые реконструировали облик обладательницы кости: это была самка весом около 24 килограммов, жившая в саванне у реки. При этом ее походка еще отличалась от человеческой, сочетая примитивные и продвинутые черты, что позволяет считать Graecopithecus переходным звеном.

Открытие ставит под сомнение устоявшуюся гипотезу африканского происхождения человека. Исследователи предполагают, что предки людей могли мигрировать в Африку из Европы гораздо позже, спасаясь от климатических изменений. Около 7-8 миллионов лет назад на территории современных Балкан и Анатолии обитали человекообразные обезьяны, которые под давлением наступающих пустынь двинулись на юг.

Эта волна миграции, по мнению палеонтологов, и заложила основу для появления в Африке таких родов, как Orrorin и Australopithecus, включая знаменитую Люси. Теперь ученым предстоит пересмотреть роль Европы в эволюционной истории и продолжить раскопки в надежде найти новые фрагменты «недостающего звена».

